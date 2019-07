Děvčico nešťastná, tys ho otrávila?

Bezruči pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili nejklasičtějšího díla českého dramatu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše.

Autor: Alois a Vilém Mrštíkovi

Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová

Hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková, Dušan Urban, Vojtěch Říha, Marcela Čapková, Kateřina Krejčí, Marie Viková, Markéta Matulová, Magdaléna Tkačíková

Dramaturgie: Kateřina Menclerová

Kostýmy: Lucie Labajová

Hudba: Ivan Acher

Choreografie: Jitka Adamíková

Premiéra: 26. 01. 2018

Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava