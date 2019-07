Thajsko očima skeptického dobrodruha (Brno)

Cestovatelský stand up o tom, jak jsem změnil názor na jednu známou zemi.



Každý kout Thajska je trochu jiný a když se člověk vydá tím správným směrem, narazí na úžasná místa a skvělé lidi. Na severu totiž nemají přeplněné pláže a bezskrupulózní obchodníky. Místo toho tam najdete prima majitele hostelů, jeskyně, kaňony a jiné lákavé věci. Naprosto všude se pak servíruje fantastické jídlo. Ještě dnes se v noci budím s poslintaným polštářem, protože se mi zdálo o Pad thai, Somtamu, kari, exotickém ovoci…



Kromě toho i pravověrný dobrodruh s odporem k turistickému kýči dokáže ocenit pohodlný a bezstarostní život, kde je vše na dosah ruky a nestojí mnoho. Aspoň na chvíli, než se začne nudit…



Což se díky atmosféře cestovatelské křižovatky hned tak nestane. Thajsko je pro mnohé branou do Jihovýchodní Asie. Jestli někde chcete potkat každý den kolegu cestovatele, s kterým se vydržíte bavit téměř do rána, jste tu na správném místě.



Nebojte, dostanem se i k turistickým úletům nebo bojůvkám se zákeřnými pouličními čokly. Aby to nebylo podezřele sluníčkové, protože každá země má svá pro i proti.



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.



PRAKTICKÉ INFO:



Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři 80 Kč.