V OK galerii v prvním patře budou vystaveny fotografie ze zahraničních misí „Ten druhý život“, jejíž základní myšlenka je seznámit návštěvníky s činností novodobých válečných veteránů a posláním Armády ČR v zahraničních misích. Vystavené fotografie nabízejí jiný, méně oficiální pohled na zahraniční nasazení Armády ČR a ukazují takové stránky života v operaci, jako je komunikace a pomoc místním obyvatelům a nezpochybnitelný vliv práce českých vojáků na každodenní život v zemi.

Putovní výstava Ten druhý život ukazuje druhou tvář života vojáků: jejich profesi, která není zaměstnáním, ale povoláním do služby. Profesi, která je v prvé řadě přípravou k boji. První část výstavy „Tobruk-Bagram“ je mostem mezi zahraničními operacemi tehdy a nyní. Druhá část zachycuje současnou službu našich vojáků v zahraničních operacích v Afghánistánu a Iráku a třetí část nám nabízí pohled do života lidí v prostoru nasazení. Letos ji můžete vidět na 13 místech v České republice. Na zámku Slavkov – Austerlitz bude výstava návštěvníkům přístupná zdarma od 11. července do 31. srpna 2019.

Výstava chce především ukázat, že v tíze a prachu služby je čest a hrdost, které spojují dnešní vojáky s těmi u Tobruku a že obětavost, věrnost a odvaha našich vojáků se prokazují v každém konfliktu, do kterého byli povoláni.



Tobruk-Bagram (srpen 2018)

Nápad „Tobruk-Bagram“ se zrodil v hlavě vedoucího praporčíka nadrotmistra Milana Ježka, avšak na jeho realizaci nebylo z důvodu pracovní vytíženosti příliš času. Když v srpnu došlo k úmrtí našich kolegů, rozhodli jsme se fotografie nafotit a podpořit jimi Vojenský fond solidarity. Na focení jsme však měli všeho všudy dvě hodiny včetně přejíždění na různá místa.



Základní myšlenkou bylo zdůraznit na jedné straně časový horizont mezi fotkami a z toho plynoucí změnu ve vybavení vojáků a na straně druhé zdůraznit to, co se nemění: tedy že každý z nás, vojáků, je především člověk se vším, co k tomu patří. S tímto ohledem byly vybírány dobové fotografie.

KDY: 11.7. - 31.8. 2019, dle otevírací doby zámku

KDE: Zámek Slavkov - Austerlitz, OK galerie