Ku příležitosti oslav Napoleonových narozenin se 10. sprna v zámeckém parku uskuteční Napoleonský jarmark. Od 9:00 do 14:00 bude pro návštěvníky zdarma. Od 14:00 do 17:00 bude vybíráno vstupné z důvodu konání tradiční letní akce - Napoleonských her. Prožijte slavnosti k 250. výročí narození francouzského císaře u nás!



KDY: 10. srpna, 9-17 hod.

KDE: zámecký park

VSTUPNÉ: 9-14 zdarma, 14-17 zpoplatněno (100 Kč za osobu, děti do 140 cm zdarma)