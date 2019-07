Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství

Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky od sedmi do sto sedmi let. Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé možnost vidět je v divadle, a tedy živé. Stejně jako psa Zorra, kočku Žofii a jejich neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydali Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se mohli vrátit zpátky, musí…

Autor: Hánusz Miró

Režie: Miroslav Hanuš

Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Stryková / Michaela Váňová, Václav Jílek / Jan Meduna, Jiří Ployhar, Radim Madeja / Zbyněk Šporc, Michaela Váňová / Eliška Hanušová

Scénografie: Hynek Dřízhal

Kostýmy: Samiha Maleh

Divadlo: Studio DVA divadlo