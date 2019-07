Masaryk a Svatá země

Na jaře roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté země. Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině. I když Masaryk deklaruje svou cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládají ohromný význam. Ze symbolického hlediska se pro ně jedná o vyjádření podpory a jedinečnou událost. Historiky byla tato cesta kupodivu skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ní nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na zde představených a mnohdy dosud nepublikovaných fotografií. Výstava se kromě památné návštěvy TGM ve své druhé polovině věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, v nichž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a českosloveská diplomacie.