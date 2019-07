Filmové léto za Vlkovou věží - Znojmo

V Kapucínské zahradě za Vlkovou věží se v rámci Filmového léta těšte na filmy, které se v letošním roce staly nejúspěšnějšími ať už na české, či světové scéně. Čeká vás komedie Ženy v běhu, film na motivy příběhu hudební skupiny Queen – Bohemian Rhapsody, dále černá komedie Teroristka, filmové drama Toman a pokračování letní komedie s písněmi skupiny Abba – Mamma Mia: Here We Go Again. Začátek projekcí je vždy ve 21:30 hodin, areál však bude přístupný již od 20:00 hodin. Návštěvníci budou moci využít piknikových dek, sezení v party stanu nebo jen na zelené ploše.

