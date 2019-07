1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

Hry proslulého komediografa Raye Cooneyho vytvářejí síť zápletek a patálií, která se s nesmírně komickým účinkem obplétá kolem hlavního hrdiny a zároveň doslova stíhá divákovu bránici. Nejinak je tomu u dvou her, které překladatel Břetislav Hodek nazval "1+1=3" a "3+3=5". Zatímco první se u nás s úspěchem poměrně často uvádí, druhá se na našich jevištích vyskytne poprvé. Protože obě komedie na sebe volně navazují, vytvořilo z nich se svolením autora Slovácké divadlo komedii jednu. Hlavním představitelem hry je obyčejný muž s obyčejným povoláním taxikáře, zato však s poněkud kuriózním pohledem na partnerství. A jak náš nový název napovídá, "jeden + dvě" se vždy nemusí rovnat pouze "klasickému" trojúhelníku, zvláště, když se do hry vloží děti a internet. Vše může fungovat třeba i patnáct let, jednoho dne však dojde na všechny a kdo jinému třeba i nepříjemné překvapení chystá, může být sám nemile překvapen. Kolotoč nedorozumění a infarktových situací se roztočil v roce 2007 v české premiéře v režii Roberta Bellana, podepsaného pod úspěšnými inscenacemi Rychlé šípy, Blbec k večeři, Vraždičky aj. A točí se dál...

Josef Kubánik Vystudoval zlínskou Vyšší odbornou školu umění, dramatický ateliér. Působil v Městském divadle Zlín a od roku 1999 je v angažmá Slováckého divadla. Zároveň zde působí také jako jeho tiskový mluvčí. Je držitelem cen...