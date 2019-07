Maloměšťáci

Petr by chtěl dostudovat práva a mít práci. Taťána by chtěla, aby jí Nil naslouchal a také aby ji miloval. Nil chce, aby přišel nový a spravedlivější svět. Polja chce jít do divadla.

Ikonický text ruského realistického dramatu. Útulný interiér z přelomu 19. a 20. století jako symbol zlatého věku rodiny. Slušní lidé a čajový servis. Život s jasnými hranicemi mezi tím, co je venku a co vevnitř. Práce jako ochrana těchto hranic. Konverzace a kostýmy – nuda interiéru. Kolik je hodin?

Otec rodiny – Vasil Vasilijevič Bezsemenov pronajímá byty mladým lidem. Nemá rád dlužníky, dobrodruhy ani židy. Jeho dům – jeho hrad a hlavně jeho pravidla! Teplo rodinného krbu. Ale co když je tento krb počátkem požáru? Generační konflikt?

Peklo domova! Jak se vyhnout frašce do nekonečna opakovaných konfliktů, které už ztratily svůj smysl? Není naše společnost v současnosti obětí jednoho z těchto konfliktů? Můžeme definovat sebe jedině skrze svého nepřítele? Kdo má právo soudit? Jak se nestat pevností a být schopen přijímat cizí? Není konec konců všechno cizí – i my sami? Boj s interiérem sebe sama! Uvidět cizí v sobě! Chvála temnoty.

Premiéra: 13. prosince 2018

Autor: Maxim Gorkij

Režie: Ivan Buraj

Scéna: Lenka Jabůrková

Kostýmy: Kateřina Marai

Dramaturgie: Matěj Nytra



Obsazení:

Taťána - Táňa Malíková

Polja - Magdalena Straková

Petr - Jiří Miroslav Valůšek

Bezsemenov - Cyril Drozda

Akulina Ivanovna - Simona Peková

Perčichin - Jan Lepšík

Tětěrev - Jiří Svoboda

Nil - Mark Kristián Hochman

Jelena - Anna Čonková j. h.

Šiškin - Karel Vondrášek j. h.

Cvetajeva - Taťána Janevová j. h.

Žena - Marie Veselá j. h.

Táňa Malíková Narodila se 13. 2. 1991 v Kopřivnici. Absolvovala herectví na ostravské konzervatoři. V roce 2014 dokončila studium herectví na JAMU. V HaDivadle je od roku 2014.

Magdalena Straková Narodila se 12.10.1994 v Příbrami. V roce 2018 absolvovala na JAMU a nastoupila do souboru HaDivadla.

Jiří Miroslav Valůšek Narodil se v 27. 8. 1983 v Kyjově. Vystudoval hudebně dramatický obor na konzervatoři v Brně. V roce 2008 dokončil studium herectví na JAMU. Mezi lety 2008–2011 působil v bněnském divadle Radost. V HaDivadle je od roku 2011.