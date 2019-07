Mne blesk se dotekl

Polozapomenuté osudy muže, jehož život bolel.

Kdo by neznal Lišku Bystroušku! Půvabná vyprávění o nezbedných příhodách chytré lišky od Rudolfa Těsnohlídka. Ale co víme o je­jím autorovi? Málokdo tuší, že jeho životní příběh je plný tajemství a osobních tragédií. Celý život trpěl pocitem společenské vyděděnosti jako „rasův syn“. Bojoval s depresemi a profesním nedoceněním jako novinář. Jeho první žena zemřela za nevyjasněných okolností na sva­tební cestě v Norsku. Druhé manželství skončilo krachem. Za svého poměrně krátkého, ale nesmírně činorodého života zanechal nesmaza­telnou stopu v mnoha oblastech. Psal básně, prózu i dramata, pro děti i dospělé. Překládal z norštiny. Svými soudničkami pro Lidové noviny povýšil novinařinu na svého druhu umění. Byl vášnivým Sokolem, spe­leologem a znalcem argotu brněnského podsvětí. Založil tradici vánoč­ních stromů na náměstí Svobody, dětský domov Dagmar, objevil pro Čechy Eskymo Welzla… Polozapomenuté osudy tohoto muže, od jehož smrti loni uplynulo devadesát let a který fatálně spojil svůj život s Br­nem a jeho okolím, připomene nejnovější inscenace v rámci volného cyklu Spílání Brnu.

Česká premiéra: 22. března 2019 v divadle Reduta

autor: Rudolf Těsnohlídek, Zoja Mikotová, Iva Klestilová

režie: Zoja Mikotová

dramaturgie: Pavel Jurda

scéna: Jan Štěpánek

hudba: Zdeněk Kluka

světelný design: Pavla Beranová

kostýmy: Marie Jirásková

pěvecké nastudování: Petr Svozílek





Osoby a obsazení:

Rudolf Těsnohlídek: Dušan Hřebíček

chór, Jindra Kopecká – první Těsnohlídkova žena, slepice: Marta Zaoralová j. h.

chór, Božena Hodačová, Anna Kutilová – druhá Těsnohlídkova žena Bystrouška: Elena Trčková

chór, Mína Kroupová, revírníková, Olga Vasická-Zámečníková – třetí Těsnohlídkova žena: Monika Maláčová

chór, babička Kubátová, tajemná Dánka, stará paní, smrt: Marie Durnová

chór, Karel Toman, Arnošt Heinrich, dědeček Kubát, revírník: Vladimír Krátký

chór, S. K. Neumann, Bedřich Golombek, kohout: Pavel Doucek

chór, Jiří Mahen, Edvard Valenta, komár, slepice: Michal Bumbálek

chór, Eduard Bass, Eskymo Welzl, slepice: David Kaloč

chór, Albert Pražák, skokánek, Zlatohřbítek, Jaromír John, slepice: Martin Veselý

