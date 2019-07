Pohádka o nevyřáděném dědečkovi

Pohádková groteska o stáří, policii, vesmíru, sněhu a radosti ze života.

Proč by si dědečkové nemohli taky zařádit? Copak jsou lumpárny jenom pro děti? Potíž je ale v tom, že svět se rychle mění a co bylo možné včera, to vás dnes může přivést do pěkné šlamastyky. Třeba taková jízda na školní aktovce z kopce dolů jako na sáňkách se může pěkně vymknout představám. Stejně jako bugření na smetišti, kde vládne lstivý a panovačný kocour. Co ale přežije všechny věky a překoná všechny patálie, to je kamarádství a touha plnit si své sny. Chtěli jste být kosmonautem? Potápěčem? Nebo boxerem? Anebo jste prostě jen chtěli zachránit život štědrovečernímu kaprovi?

To vše můžete ještě stihnout zažít v Pohádce o nevyřáděném dědečkovi, kterou podle knížky brněnské autorky Aleny Kastnerové pro divadlo upravil a zrežíroval Jiří Jelínek. Se spoustou naživo zpívaných a hraných písniček Zdeňka Krále, které vás zdvihnou ze sedaček. Ve výtvarném hávu Báry Čechové, která dokáže oživit i smažené kapří řízky. Připravte se na rozdováděný štědrovečírek s pěti dědečky a jedním majorem ve výslužbě, co umí pěkně hrábnout do strun a má rád lízátka. Takovou koulovačku jste v divadle ještě nezažili! Hodit pořádnou bombici si můžete i vy.

Na řádění totiž není nikdy pozdě, tak se do toho dejte radši hned, ať si na stará kolena nepřipadáte nevyřádění jako náš dědeček Tonda. Ten si jen tak žil a koukal, jak skáče pes přes oves a soused Kekelák jde do hospody, než se ho jeho tzv. hodná snacha nerozhodla přestěhovat k sobě do paneláku. Jenže tam se dědeček cítil jako ten křeček v kleci. Byl zkrátka nevyřáděný. A tak se začal rozpomínat na všechny klukoviny, které dělal dřív. A když už s tím řáděním začal, zjistil, že takových nevyřáděných dědečků po světě běhá celá parta. Přidejte se i vy, budoucí či současní dědečkové a babičky, od pěti let až do stovky.

autor: Alena Kastnerová

režie: Jiří Jelínek

dramatizace: Jiří Jelínek

dramaturgie: Lucie Němečková

scéna: Barbora Čechová

kostýmy: Barbora Čechová

hudba: Zdeněk Král

Osoby a obsazení

Nevyřáděný dědeček: Tomáš Milostný j. h.

Major Buchta: Milan Holenda j. h.

Dědeček bez střechy nad hlavou: Roman Blumaier

Dědeček boxer: Martin Veselý

Dědeček kosmonaut: Saša Stankov j. h.

Dědeček pro všechno: Jiří Jelínek j. h.

Dědeček pro parádu: Tomáš Rohleder j. h.

Ještě dlouho ne babička: Žaneta Vítová j. h.

Tomáš Milostný Je čestným rodákem ze Želešic, kde není sýrárna ale šlechtitelská stanice růží. Ačkoli se děsí každé role, která obsahuje text, studoval obor s náročným názvem mechanik - elektronik pro výpočetní a číslicovou techniku....

Milan Holenda Vystudoval ekologii a ochranu krajiny v Jihlavě. Narodil se v pátek třináctého v Havlíčkově Brodě. Chtěl původně zpívat. Chodil na zpěv k paní Květě Jevdokimovové. Ta mu jednou řekla, jestli nechce hrát v operetě. Chtěl. Na...