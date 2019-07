V minoritském klášteře můžete od 29. června 2019 zhlédnout výstavu Dům plný her, kterou si pro Vás připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou.

Soubor historických her a stavebnic z let 1880 – 1980 zapůjčili sběratelé manželé Pecháčkovi, kteří Muzeum hraček provozují. Téměř stovka exponátů nabízí návštěvníkům ucelený pohled do historie hry. K vidění je několik druhů Člověče, nezlob se!, Rubikova kostka, Monopoly, Kloboučku hop, Richterova kamenná stavebnice, česká stavebnice Komenium…atd. Zajímavostí je například český předchůdce Lega – cihličky pálené z hlíny od firmy Tego a unikátní papírová stavebnice Pražského hradu, jejíž vznik inicioval básník Jaroslav Seifert.

"Dříve se na vývoji hraček podíleli špičkoví výtvarníci, pedagogové i psychologové. Stolní hry trénují stejně jako stavebnice vytrvalost, koncentraci, pozornost i trpělivost. Kombinační a logické hry zase uvažování, hledání strategie a taktiku", říká autorka výstavy Miroslava Pecháčková z Muzea hraček a dodává, že na výstavě návštěvníci uvidí hry konstruktivní, tvořivé, strategické, logické i naučné, od starověkých tangramů až po lego a nebude chybět ani pár modelů z Merkuru a stavebnice Seva i krásné, výtvarně zpracované herní plány starých her a jejich přebalů.

Dětem je k dispozici dětský koutek se stavebnicemi i stolními hrami.