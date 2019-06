Strhující morální drama ze soudní síně a s aktivní účastí diváků.

Let společnosti Lufthansa z Hamburku do Mnichova. Na palubě 164 cestujících. Letadlo je uneseno teroristy a míří proti Allianz Aréně, kde v té chvíli sleduje fotbalový zápas 70 000 fanoušků. Životy lidí stojí proti sobě. Čas běží. Je třeba se rychle a správně rozhodnout. Jaké jsou rozkazy? A jaká rozhodnutí? Vojenský pilot, major Lars Koch jedná. Za své činy se musí následně zodpovídat před soudem. Roli porotců svěřil autor divákům. Na jejich hlasování závisí konečný verdikt nejednoznačného případu, jenž vybízí k přehodnocení vlastních etických postojů. Autor klade zásadní otázky po právních, morálních, psychologických, filosofických aspektech řešení vypjaté modelové situace. Kde je pravda? Morálka? Právo? Co je hrdinství? Lidská důstojnost? Jak námi manipuluje strach? Jaké jsou důsledky našeho pragmatismu či idealismu? Toto dilema zaručeně nenechá nikoho chladným! Teror je současným evropským divadelním hitem. Po premiéře v roce 2015 v berlínském Deutsches Theater se tato výjimečná hra stala fenoménem v dalších renomovaných evropských divadlech. Divácký ohlas vzbudil rovněž televizní film z produkce německé ARD. Ferdinand von Schirach patří v současnosti k nejúspěšnějším německým autorům. Náměty pro svoje napínavé detektivní příběhy čerpá z vlastní právnické praxe.

autor: Ferdinand von Schirach

překlad: Ondřej Šebesta

odborný poradce: JUDr. Petr Toman

režie: Martin Glaser

dramaturgie: Lucie Němečková

scéna: Pavel Borák

kostýmy: Markéta Sládečková

světelný design: Martin Špetlík

Česká premiéra: 13. října 2017 v divadle Reduta

Osoby a obsazení

Předseda senátu: Zdeněk Dvořák j. h.

Obžalovaný Lars Koch: Ivan Dejmal

Obhájce: Martin Siničák

Státní zástupkyně: Eva Novotná

Svědek Lauterbach: Pavel Doucek

Svědkyně Maiserová: Klára Apolenářová

Zapisovatelka: Ludmila Havelková

Martin Siničák Narodil se ve Zlíně (respektive tehdejším Gottwaldově), ještě v dětství ale přesídlil do Brna. Studia herectví na JAMU nedokončil. Hrál v Divadle Polárka a později také v Divadle v 7 a půl, kde nasbíral výrazné herecké...

Eva Novotná Narodila se v Kyjově. Po maturitě na Klvaňově gymnáziu byla přijata na studium herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie. K prvnímu hostování na prknech jeviště Mahenova divadla ji pozval její pedagog ze školy a tehdejší...