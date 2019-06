Roky a kroky

Ready for the creep show?

Na scénu divadla Reduta se po divácky oblíbených projektech Černá labuť a Kmeny opětovně vrací autor a režisér Braňo Holiček, aby zde završil volnou inscenační trilogii věnovanou lidské společnosti v promě­nách času.

Tentokrát se ovšem nebudeme zabývat pouze žhavou současností, ale ponoříme se i do minulosti. Do inspirativních a nadějných šedesátek. Do osmdesátek – neonové říše divů, účesů, které držely i v prudkém větru, spousty disco muziky a decibelů lásky. Do divokých a lehce nevkusných devadesátek... Základním inspiračním zdrojem se stala odvrá­cená strana českého show bizáru, i jeho přátelské vazby s polosvětem zločinu i businessu, a zástup domácích image makerů kulturního pekla. A zejména anketa Zlatý – či později Český – slavík!

V době, kdy v Československu fungovala volba jedné strany a jednoho televizního programu, mohli lidé najednou volit mezi desítkami zpěváků. Mohli k něčemu dokonce svobodně vyjádřit svůj názor a nikdo je nevyslýchal, když na lístek napsali jakékoliv divné jméno. Jistě, dávno pryč jsou časy, kdy před redakcí Mladého světa stávaly pytle nacpané hlasovacími lístky. Dnes můžeme hlasovat klidně na ulici. Z kapsy vytáhneme mobil a naťukáme třeba, třeba... GOTT! A pak odešleme. Tedy – až do loňska. Letos se populární anketa totiž zcela odmlčí. Řekněte sami – není to škoda?!

Český vkus optikou kolektivní autorské tvorby, jako zdroj sžíravé ironie a značně nekorektního humoru.

autor: Braňo Holiček

dramaturgie: Ilona Smejkalová

scéna: Nikola Tempír

kostýmy: Lenka Odvárková

Osoby a obsazení:

Isabela Smečková Bencová, Milada Vyhnálková j. h., Roman Blumaier, Jakub Šafránek, Martin Veselý, Tomáš David

Roman Blumaier Roman Blumaier vystudoval umělecké kovářství, potom se však jeho životní cesty začaly ubírat jiným směrem a on absolvoval obor klaunská scénická a filmová tvorba v ateliéru prof. Ctibora Turby na JAMU. Jednu sezonu (2007/2008)...