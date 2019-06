Židenické letní kino na Dělňáku - Chata na prodej

Ukončení letního kina na dvoře Dělnického domu. 20:00 - Koncert k slavnostnímu ukončení - Neznámý písničkář Vít Šujan (NpVŠ) 21:00 - CHATA NA PRODEJ Komedie/Drama, CZ, 2018, 77 min. Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu.

Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda už je duchem spíše nepřítomen, otec tyto akce odmítá, syn je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní. Babička je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na chatu přibere svého úspěšného německého přítele, který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa. Promítáme na dvoře Dělnického domu. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu.