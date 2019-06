Židenické letní kino na Dělňáku - Bohemian Rhapsody

BOHEMIAN RHAPSODY Životopisný/Hudební, VB/USA, 2018, 134 min., CZ dabing Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.

Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět. Promítáme na dvoře Dělnického domu. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu.