Židenické letní kino na Dělňáku - Trabantem tam a zase zpátky

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY Dokumentární/Road movie, CZ, 2019, 114 min. Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií.

Přestože jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů. Promítáme na dvoře Dělnického domu. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu.