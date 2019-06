Židenické letní kino na Dělňáku - Ženy v běhu

Zahájení letního kina na dvoře Dělnického domu. 20:30 - Koncert k slavnostnímu zahájení - Neznámý písničkář Vít Šujan (NPVŠ) 21:30 - ŽENY V BĚHU Komedie, CZ, 2019, 93 min. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.

Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu.