Raději sbírat motýly?

Kniha vzpomínek, kterou napsal sběratel a milovník umění Richard Adam a kterou vydává Moravská galerie v Brně, mapuje více než 40 let jeho postupného pochopení a sbírání moderního českého umění, především pak malířství.

Od skromných počátků a naprosté neznalosti až po "všezahrnující" pohled na nejaktuálnější malířské trendy. Generace osmdesátých a devadesátých let minulého století, generace nultých a desátých let 21. století - rozsáhlé soubory obrazů, které toto období reprezentují, jsou shromážděny v této sbírce. Zcela zásadní význam mělo spojení Richarda Adama s brněnským podnikatelem a milovníkem umění Miroslavem Lekešem. Díky jejich spolupráci mohl Adam rozvinout svůj zájem o sbírání i za hranice republiky, na Slovensko, do Rakouska, ale především do Německa. Od roku 2006 do konce roku 2015 pak také vedl brněnskou Wannieck /Adam/ Gallery a z Brna vytvořil důležité místo, kde bylo představováno nejaktuálnější malířské umění. Výstava v Atriu Moravské galerie v Brně představí ale jiný soubor, soubor pláten - portrétů, které umělci vytvořili jako poctu sběrateli a příznivci současného umění a které jsou spolu s vydanou knihou oceněním nejenom Richarda Adama, ale i všech nadšenců, bez nichž by současná výtvarná scéna byla jen těžko představitelná.