Někdy stačí jediná vteřina…

Black and White je v podstatě moderně zpracovaná verze vlajkové lodi klasického repertoáru – Labutího jezera. Jde o titul, který patří k nejhranější baletům na světě. Naše verze, která měla velký úspěch v USA, ale reprezentuje dnešek. Jde o pokus přiblížit toto dílo mladší generaci pohledem z jiného úhlu, popřením všech tradic a vizuálním přetvořením Labutího jezera jako takového. V klasickém zpracování baletu jsou dominantní postavy balerín (hlavní dvojrole Odetta – Odílie), jde tedy hlavně o výpověď ženského elementu. V naší verzi nabízíme pohled na Labutí jezero skrze hlavní postavu, prince Siegfrida, který prochází složitou životní situací spojenou s léčbou těžkého onemocnění – rakoviny. Někdy stačí sekunda – a život se převrátí naruby. Siegfried hledá sám sebe v kráse něžného a téměř dokonalého tvora, jakým je Labuť. Stejně jako princ v klasické verzi příběhu, i on stojí před volbou. Bílá a černá… Je bílá barva opravdu tak nevinná, nebo je daleko nebezpečnější než černá? Některé kultury považují černou za mnohem předvídatelnější než bílou… Jde o to, jak věci vidíme: možná paradoxně právě to černé nám mnohem víc pomáhá uvědomit si naše směřování.

Premiéra: 20. března 2015 v Mahenově divadle

autor: Petr Iljič Čajkovskij

choreografie: Mário Radačovský

režie: Mário Radačovský

scéna: Marek Hollý

kostýmy: Patricia Barker





Osoby a obsazení

Bílá labuť: Petra Říhová, Emilia Vuorio, Eriko Wakizono

Černá labuť: Ivona Jeličová, Taela Williams, Isabella Poli, Klaudia Radačovská

Princ: Arthur Abram, Ilya Mironov, Petr Raikov

Rotbart: Uladzimir Ivanou, Martin Svobodník, Petr Hos

Emilia Vuorio Sólistka Baletu Národního divadla Brno V roce 2008 ukončila studium na Finnish Opera Ballet School v Helsinkách. Tančila dva roky v souboru Finnish National Ballet (2008 - 2010) a po jedné sezoně ve Scottish Ballet (2011) a Ballet Dortmund...

Eriko Wakizono První sólistka Baletu Národního divadla Brno Studovala na taneční škole Michiko Komori Ballet (Fukuoka, Japonsko) a na Baletní akademii A. J. Vaganovové v Sankt Petěrburku, kde v roce 2003 absolvovala. Tančila v Ballet Company Class-B...

Taela Williams Demisólistka Baletu Národního divadla Brno Absolvovala v roce 2013 Taneční akademii v Zurichu, po které nastoupila do svého prvního angažmá v souboru Ballett Dortmund, kde tančila mimo jiné v choreografiích uměleckého šéfa Sin...

Klaudia Radačovská První sólistka Baletu Národního divadla Brno V roce 2001 ukončila studium klasického tance na Taneční konzervatoři Evy Jaczové v Bratislavě v ročníku Gabriely Béderové. Ještě během studia se zúčastnila Mezinárodní baletní...

Arthur Abram Sólista Baletu Národního divadla Brno Vystudoval tanec na L’école Superieure de ballet contemporain de Montreal v Kanadě. Ve studiu pokračoval s The Jeune Ballet du Québec, kde získal stipendia Geneviève Gérard Scholarship (2004) a...

Ilya Mironov Sólista Baletu Národního divadla Brno Je absolventem Ruské baletní akademie A. J. Vaganovové v Sankt Petěrburgu (2003), tamtéž vystudoval i baletní pedagogiku (2014). Tančil v petrohradském baletu Leonida Jakobsona, v Divadle...

Uladzimir Ivanou Sólista Baletu Národního divadla Brno Je absolventem Státní baletní akademie v Minsku (Bělorusko), kde absolvoval v roce 2004. První angažmá získal v baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde působil tři sezony. Od...