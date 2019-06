Všelijaká koukátka

Pro kluky a děvčátka od tří do tři sta let. Kousek světa v obrazech Aloisi Mikulkovi na počest!

Pro radost malých i velkých uchechtánků, aby neměli dlouhou chvilku, přenesem se na starý hrad a tam si budem spolu hrát. Na zbrojnoše co střeží hradní bránu, na rytíře co chytí leda starou vránu, i na paní Filoménu. Celkem je to pěkný hrad, každý by v něm bydlel rád, my však půjdem o dům dál. Naše výprava nese se do dědiny černých lovců kdesi v pralese. To budete kulit oči, až na vás nějaká opice skočí! Až vás lední medvěd chytne za nos, pak nastane polární noc. Bude to zkrátka švandy nadílka. Vždyť ji pro vás nakreslil a napsal Alois Mikulka, ten známý brněnský malíř, básník a velký šikulka!

autor: Alois Mikulka

dramatizace: Zoja Mikotová

režie: Zoja Mikotová

dramaturgie: Lucie Němečková, Petr KlariN Klár

scéna: Alois Mikulka, Jaroslav Milfajt

kostýmy: Alois Mikulka, Jaroslav Milfajt

hudba: Zdeněk Kluka

Osoby a obsazení:

Michal Bumbálek

David Kaloč

Michal Bumbálek Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Už v době svých vysokoškolských studií navázal spolupráci s Divadlem Husa na provázku, kde posléze získal také angažmá. Hrál v inscenacích Petera Scherhaufera, např. Zahradní slavnost,...