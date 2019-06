The Plastic People of the Universe - Stará Pekárna - 21.10.2019 v 20:00 Legendární kapela poprvé na maličkém pekárenském pódiu. V roce 2018 skupina oslavila 50 let od svého založení. Josef Janíček - klávesy, zpěv Vratislav Brabenec - saxofon, klarinet, zpěv Jaroslav Kvasnička - bicí Johnny Judl jr. - baskytara, zpěv David Babka – kytara (sestava od roku 2016)

