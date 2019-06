Letní scéna Divadla Bolka Polívky se letos poprvé uskuteční i mimo jeho domovské Brno. Od středy 10. do soboty 13. července budou moci oblíbené inscenace vidět diváci v Amfiteátru v Mikulově. Na programu jsou představení Šašek a syn, v nichž účinkuje Bolek a Vladimír Polívkovi, komediální Srnky s Josefem Poláškem v jedné z hlavních rolí a dojemný herecký duet Šest tanečních hodin v šesti týdnech se Chantal Poullain a Martinem Krausem. Od 22. července do 3. srpna se pak Letní scéna přesune na Biskupský dvůr Moravského zemského muzea v Brně a od 6. do 8. srpna se stěhuje na nádvoří zámku do Slavkova u Brna.

PROGRAM LETNÍ SCÉNY NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU SLAVKOV– AUSTERLITZ (6. 8. - 8. 8.)

6. 8. DNA

7. 8. DNA

8. 8. Šest tanečních hodin v šesti týdnech