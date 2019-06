"To já prosím chci raději po rusku řádit a obohacovat se z rulety. Nechci být jako Hoppe&comp až za pět pokolení. Potřebuji peníze pro sebe a nepokládám sám sebe za něco jako nutný doplněk kapitálu. "

F. M. Dostojevskij si v novele, ve které zužitkoval své zkušenosti hazardního hráče, vyřizuje účty se západním myšlením. Hazard, dluh, peníze – to jsou prvky, které hlavní hrdina Alexej nenávidí, a zároveň je jimi fascinován. Autorská inscenace režiséra Michala Háby je zběsilou jízdou člověka, který ví, co všechno nechce, ale neví, co přesně chce - a hráčský hazard je to jediné, co je po ruce. Příběh o lásce v dobách pozdního kapitalismu, který už je pozdní dvě stě let. Ruská extatičnost, evropská provokace.

Scénář a režie: Michal Hába

Dramaturgická spolupráce: Olívia Fantúrová, herecký ansámbl a všechnu moc imaginaci

Scéna: Dragan Stojčevski

Kostýmy: Adriana Černá

Hudba: Jindřich Čížek

Premiéra 23. listopadu 2018 ve Velkém sále DHNP

Osoby a obsazení:

Alexej - Dalibor Buš

Babička - Ivana Hloužková

Polina - Simona Zmrzlá

Blanche - Růžena Dvořáková

Generál - Tomáš Milostný, Vladimír Hauser

Francouzek - Jan Kolařík

Mr. Astley - Milan Holenda

První krupiér - Adam Mašura, Tomáš Žilinský

Druhý krupiér - David Janík

Tomáš Milostný Je čestným rodákem ze Želešic, kde není sýrárna ale šlechtitelská stanice růží. Ačkoli se děsí každé role, která obsahuje text, studoval obor s náročným názvem mechanik - elektronik pro výpočetní a číslicovou techniku....

Jan Kolařík Se narodil 21.1. 1968 ve Vyškově. Od šesti let vítal občánky v Drnovicích hlasitou recitací. V desíti se s rodiči odstěhoval do Brna, tatínek tam postavil vilu. Začal zde docházet do dramatického kroužku paní Koutné. Od r. 1982 byl...

Milan Holenda Vystudoval ekologii a ochranu krajiny v Jihlavě. Narodil se v pátek třináctého v Havlíčkově Brodě. Chtěl původně zpívat. Chodil na zpěv k paní Květě Jevdokimovové. Ta mu jednou řekla, jestli nechce hrát v operetě. Chtěl. Na...

Adam Mašura Narodil se s křížkem po funuse, hodinu a dvacet minut po revoluci. Chvilku si myslel, že je převtělením Kurta Cobaina, a tak si koupil kytaru. Pak se chtěl stát členem X-menů, ale kvůli vyrušování výuky se stal jen členem...