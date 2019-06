Lehman Brothers

V roce 1844 přišel do New Yorku s jediným kufrem. Otevřel maličký obchod a po něm přišli do Spojených států ještě jeho dva bratři. Záhy vybudovali byznys, na jehož konci stála čtvrtá největší banka v USA. Její pád v roce 2008 a rekordní bankrot ve výši 200 miliard dolarů spustil celosvětovou hospodářskou krizi, jejíž důsledky na vlastní kůži dodnes cítí lidé po celém světě. Fascinující portrét židovské německé rodiny jako skalpel otevírá útroby historie USA a omračujícím způsobem zachycuje dějiny kapitalismu. Ve Francii inscenace této hry získala cenu divadelní kritiky a nominaci na prestižní cenu Moliere. V Itálii uhranula kritiku i diváky - 5 cen Ubu. Nyní poprvé přichází do České repubilky.

Autor: Stefano Massini

Režie a úprava: Michal Dočekal

Dramaturgie: Miroslav Oščatka

Scéna: Dragan Stojčevski

Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Hudba: Ivan Acher

Premiéra 3. května 2017 ve Velkém sále

Osoby a obsazení:

Henry Lehman (1822 - 1855) - Adam Mašura

Emanuel Lehman (1827 - 1907) - Jan Kolařík

Mayer Lehman (1830 - 1897) - Tomáš Milostný

Philip Lehman (1861 - 1947) - Dalibor Buš

Robert Lehman (1891 - 1969) - Milan Holenda

Herbert Lehman (1878 - 1963) - Martin Donutil

Irving Lehman (1876 - 1945) - Tereza Marečková

Adam Mašura Narodil se s křížkem po funuse, hodinu a dvacet minut po revoluci. Chvilku si myslel, že je převtělením Kurta Cobaina, a tak si koupil kytaru. Pak se chtěl stát členem X-menů, ale kvůli vyrušování výuky se stal jen členem...

Jan Kolařík Se narodil 21.1. 1968 ve Vyškově. Od šesti let vítal občánky v Drnovicích hlasitou recitací. V desíti se s rodiči odstěhoval do Brna, tatínek tam postavil vilu. Začal zde docházet do dramatického kroužku paní Koutné. Od r. 1982 byl...

Tomáš Milostný Je čestným rodákem ze Želešic, kde není sýrárna ale šlechtitelská stanice růží. Ačkoli se děsí každé role, která obsahuje text, studoval obor s náročným názvem mechanik - elektronik pro výpočetní a číslicovou techniku....

Milan Holenda Vystudoval ekologii a ochranu krajiny v Jihlavě. Narodil se v pátek třináctého v Havlíčkově Brodě. Chtěl původně zpívat. Chodil na zpěv k paní Květě Jevdokimovové. Ta mu jednou řekla, jestli nechce hrát v operetě. Chtěl. Na...