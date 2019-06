Chillas 2019 na Špilberku

Loni jsme si vyzkoušeli uspořádat něco nevšedního odpočinkového na neobyčejném místě a v nezvyklý den a čas a jelikož se loňský Chillas povedl, je tu i letošní pokračování Chillas 2019!

Pojďte se tedy společně s námi v neděli 4. srpna od odpoledne na Letní scéně hradu Špilberk hodit do klidesu, posedět a pokecat u příjemné muziky, o kterou se samozřejmě postarají naši rezidenti Siva a Vyrys, ale také naši hosté - brněnské borec Kema a především cajzlovský harcovník ProggyBoy, který to umí pořádně rozjet, ale taky se do pohody rozněžnit pěkně po anjunadeepsku, což předvede i tady.

Celá akce se ponese v relaxačním a piknikovém duchu, bude si ji tak možné vychutnat třeba jen sezením v trávě nebo na hradbách s nějakým dobrým pitím a něčím na zub zakoupeným ve stánku a kochat se tak nádherným výhledem na město.

A stejně jako loni můžete vzít s sebou i Vaše děti na jejich první party :-)

DJs: ProggyBoy, Kema, Siva, Vyrys

neděle 4.8. od 16h do 22h

Letní scéna hradu Špilberk