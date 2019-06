Zrní na Špilberku

Zrní - netradiční kapela, která velmi ráda hraje na netradičních místech. Po vyprodaném Mahenově divadle bude další koncert na letňáku. Nenech si ujít romantickou atmosféru letního koncertu mezi hradbami.

Zrní je hra, zvuk divokého tance i klidného zenu. Zrní se poslouchá, prožívá, hraje, žije i žere. Čtyři Honzové a jeden Ondřej spolu hrají už od roku 2001 a do své hudby odlévají beaty kladenských uhelných strojů i svěží pocit výstupu na horu. Mezitím poslali Hrdinu počítačové hry do světa, Následovali kojota, složili Soundtrack ke konci světa a důvěrně popsali Jiskřící, co nevymyslíš. Jejich písničky dávají člověku pocit velikosti a průniku do hlubin světa stejně jako pokory a důvěry v to, že to všechno dobře dopadne.

Stačí přistoupit na hru, sebrat odvahu, otevřít se, vykročit, jít, slyšet, prožít.