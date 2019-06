Lásky jedné plavovlásky - plavovlásky jedné lásky

První díl projektu DHNP Perverze v Čechách

Příběh Lásek jedné plavovlásky není jen anekdotou o dívce, která víc věřila, než myslela, anýbrž hlavně a především podobenstvím, geniální metaforou o třeštivém a třpytivém a legračním fenoménu šedesátých let.

Obnovená premiéra 10. 6. 2012 v 17 hod na velkém sále DHNP v rámci mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2012: Zlatá šedesátá

Inscenace je věnována panu Miloši Formanovi, který - když ji viděl (popravdě - dorazil tenkrát s dvacetiminutovým zpožděním, u Třebíče byla zácpa) řekl jen – Jsem fascinovaný! Vůbec se to nepodobá tomu mému filmu a přece je to on. Úplně a zcela... jak se prosím jmenuje ta dívka, co hrála Andulu?!

Osoby a obsazení:

Anička

TEREZA MAREČKOVÁ

Milda

ROBERT MIKLUŠ

Vacovský

ONDŘEJ KOKORSKÝ

Burda

DOMINIK TELEKY

JAN KOLAŘÍK

Maňas

TOMÁŠ MILOSTNÝ

NO konečně!

MILAN HOLENDA

Záložák a Tříška a Můj tatínek

VLADIMÍR HAUSER

Důstojník a Nejlepší tanečník a 1.Policista

ONDŘEJ JIRÁČEK

Vrchní

SLÁVEK BÍLSKÝ

S dovolením! My tady budeme hrát dneska...

DAVID JANÍK

Mildův tatínek

PAVEL ZATLOUKAL

Mildova maminka

IVANA HLOUŽKOVÁ

Ředitelka

NICOLE MALÁČOVÁ

Bohunka

SIMONA ZMRZLÁ

EVA VRBKOVÁ

Pokorná a Zpěvačka

RŮŽENA DVOŘÁKOVÁ

Účetní, Vrátná a Blondýna

NAĎA KOVÁŘOVÁ

Předsedkyně a Hlasatelka

PAVLÍNA VAŇKOVÁ

Tereza Marečková Narodila se v roce 1995. V Brně. Hrála od pěti let na klavír a pak si vymyslela, že chce zpívat. Chtěla hrát na kytaru a taky na flétnu, protože měla pocit, že toho má málo. Nikdy nechodila do dramatického kroužku a recitovat ve...

Jan Kolařík Se narodil 21.1. 1968 ve Vyškově. Od šesti let vítal občánky v Drnovicích hlasitou recitací. V desíti se s rodiči odstěhoval do Brna, tatínek tam postavil vilu. Začal zde docházet do dramatického kroužku paní Koutné. Od r. 1982 byl...