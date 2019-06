Nenechte si ujít Otevření dětského dopravního hřiště pro veřejnost

Hřiště bude otevřeno:

- sobota 22. června 2019 od 9 do 11 hodin

- čtvrtek 11. července 2019 od 12 do 18 hodin

- čtvrtek 25. července 2019 od 12 do 18 hodin

- čtvrtek 8. srpna 2019 od 12 do 18 hodin

- čtvrtek 22. srpna 2019 od 12 do 18 hodin

Na hřišti bude zprovozněna světelná signalizace a železniční přejezd. V areálu je k dispozici sociální zařízení.

Podmínky účasti:

pro děti od 6 let, a to pouze v doprovodu osoby starší 18 let a na vlastní zodpovědnost,

všechny děti musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a cyklistickou helmu,

není možné po hřišti jezdit na odrážedlech a kolečkových bruslích,

maximální počet dětí na hřišti je 25, po naplnění této kapacity musí ostatní zájemci vyčkat uvolnění místa,

v průběhu otevření hřiště není zajištěn doprovodný program.

V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.