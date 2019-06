You Dream We Run je unikátní charitativní akce, která se letos koná již posedmé. Jedná se o 24hodinový štafetový běh týmů, díky kterému účastníci plní sny hendikepovaným nebo lidem s těžkým životním osudem. Běžce i návštěvníky po celou dobu akce baví skvělá hudební vystoupení i zajímavé aktivity pro děti i dospělé. Letos se nás rozhodly podpořit legendy jako je Láďa Křížek, Queen revival nebo the Backwards!

Akce začala jako osobní iniciativa manželů Jančiarových, a za ty roky neuvěřitelně vyrostla. Minulého ročníku se zúčastnilo téměř 5000 lidí a 3500 běžců, a letos jich bude určitě ještě více! Sejdeme se 7. června, jako vždy na stadionu ASK Blansko. Pokud byste si rádi zaběhali, ale nemáte svůj tým, můžete se zúčastnit otevřené štafety města Blanska! Nebo si prostě jenom přijďte poslechnout dobrou hudbu a třeba si zakoupit reklamní předměty a pomoci tak potřebným. Těšíme se na vás!