Od stopy k tisku: Historie islámské obrazové relikvie

Přednášku From Trace to Print: Histories of an Islamic Image Relic v rámci cyklu StředověC JinaX přednese profesor Finbarr Barry Flood z New Yorku, a to 30. května v 19:00 v Knihovně Hanse Beltinga (budova "K" Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 28, Brno). Přednáška o obrazech v islámu bude vedena v anglickém jazyce a je otevřena široké veřejnosti. Vstup zdarma. Těšíme se na setkání s Vámi!