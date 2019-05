Zahájení sezóny - Koupaliště Královo Pole Brno

Bránu koupaliště letos odemkneme na den dětí v sobotu 1.6. v 10 h ráno a všechny děti mají celý den vstup zdrama!

Během června dojde bohužel k opravě komunikace na Křižíkové ulici a dotkne se to i zastávek autobusů v obou směrech, tedy jezdit budou, ale zastávky budou asi o trošku dál než jste zvyklí, tak vás poprosíme o trpělivost a od prázdnin by to mělo být vše ve starých kolejích.