Matthew Rosa & Cashwarriors v Brně

Stabilní příjem, který máte ze své práce, do které chodíte od 9 do 5, je sice svým způsobem dostačující, ale ne vždy Vám splní vaše sny a cíle. Pracujete tvrdě a svědomitě, a stále žijete od výplaty k výplatě? Dovolená jednou ročně, říká Vám to něco? Pro nás je tento způsob života noční můrou a ne tím, pro co jsme byli stvořeni. Narodili jsme se pro to, abychom v životě dokázali neuvěřitelné věci a užili si ho naplno.

Vydělávejte chytře!

Online business je budoucností, proto se v něm začněte realizovat co nejdříve. Ukážeme Vám, jak se dá vydělávat z mobilu a počítače, a jak se dá vydělávat na největším finančním trhu na světě. Nenechávejte banky zhodnocovat Vaše úspory v jejich prospěch, ale naučte se obchodovat se svými penězi sami.

Tato dovednost Vám umožní stát se časově i finančně nezávislými.

Do Česka poprvé přijíždí Matt Rosa, který je 6. nejvíce vydělávajícím člověkem v network marketingu na světě. Společně s ním i Ivan Paycheck, který je mistrem v oboru kryptoměn.

Pokud chcete v životě dosáhnout úspěchu, musíte se učit od úspěšných. Nenechte si proto ujít příležitosti a přijďte se společně s námi inspirovat takovými velikány, jako jsou právě Matt s Ivanem.