KISS forever band - open air show

Nejlepší KISS tribute kapela světa míří do Břeclavi! V Břeclavi propukne to pravé rockové šílenství! Na svém turné si zde KISS forever band udělá zastávku se show plnou nesmrtelných hitů, pyroefektů a nadupaného zvuku. Předskokanem bude jihomoravský metal band Second End. Rozsáhlé parkoviště je vyhrazeno přímo u areálu.