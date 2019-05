Víno z blízka: Večer s EKOVÍNem

Letní sezona degustací pod širým nebem pokračuje 8. srpna. Sedmý večer seriálu Víno z blízka bude patřit vinařům-členům spolu EKOVÍN. Začínáme v 17:30 hod. Ve svahu Otevřené zahrady se můžete procházet od jednoho vinaře k druhému, postupně ochutnávat jejich lahodná vína a vyptat se na cokoliv, co vás zajímá. Seznam zastoupených vinařství: - Vinařství Válka - Vinařství Volařík - Vinařství Nikolsburg - Vinařství Gotberg - Reisten, s. r. o. - Vinařství NEPRAŠ & Co. - Altenberk Vini a.s. Chybět nebude živá kapela a chutné občerstvení.