Ken Hensley (Uriah Heep) & Live Fire v Brně

Klávesák Ken Hensley se vrací do brněnského Sono Centra. Není povolanějšího interpreta klasických písní Uriah Heep než je právě Hensley, jejich bývalý člen a žijící legenda, jehož individualita vyčnívá nade všemi klávesáky rockových kapel. Tentokrát přijede se svou domovskou kapelou Live Fire, se kterou natočil dvě oceňované studiové desky a živé album.

Mimo to ale zazní i stěžejní skladby z éry Uriah Heep. Hensley je totiž autorem mnoha nesmrtelných hitů: July Morning, Lady In Black, Free Me, Rain, Stealin, Sweet Freedom, Look At Yourself, Easy Livin či Rainbow Demon.