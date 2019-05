Brněnská muzejní noc - Scala

15. brněnská muzejní noc se bude konat 18. května – opět se do ní zapojí jak velké kulturní instituce, tak i menší galerie a muzea. Letos si atmosféru nočního města plného kultury užijí nejen Brňané, ale i obyvatelé dalších jihomoravských měst – v noci pro ně bude zajištěna doprava. Zážitkové putování návštěvníkům zpříjemní i nový přehledný web. Do Brněnské muzejní noci se letos zapojuje 28 kulturních institucí, které, jak je již zvykem, otevřou své brány v 18 hodin a kromě výstav nabídnou množství kreativních aktivit pro dospělé i děti.

Jako praktický průvodce bude návštěvníkům sloužit i tištěná brožura s vyznačenými pořádajícími institucemi a také jízdním řádem speciální autobusové dopravy, která bude opět zdarma. Poprvé je partnerem Brněnské muzejní noci také Integrovaný dopravní systém JMK, který zajistí speciální noční linky i do vzdálenějších měst v rámci Jihomoravského kraje, jako Adamov, Blansko, Křtiny, Znojmo nebo Břeclav. Autobusy budou vyjíždět v 0:30 od Hlavního nádraží, a to v ceně běžného jízdného.

Program - Univerzitní kino Scala

20:45—22:00 Němé filmy s živou hudbou Tomáše Vtípila + afteparty DJ Floex

Velký hudební večer věnovaný dvěma němým filmovým raritám Bílý ráj a Byl první máj. Hudbu k oběma filmům složil skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Vtípil. Film Bílý ráj (1924), který Národní filmový archiv rekonstruoval v roce 2016, byl s živě provedenou Vtípilovou hudbou uveden v loňském roce na MFF Karlovy Vary, v Barbican Centre v Londýně a dvakrát v Praze. V Brně bude uveden poprvé, a co hlavně – na festivalu MUNIFESTO hudební doprovod Vtípil neobstará sám, nýbrž s výrazně rozšířenou sestavou. Speciálně pro tento večer dal dohromady ansámbl ostřílených hudebníků.

Tomáš Vtípil – elektronika (DG 307, Urband)

Vojtěch Procházka – piano (Vertigo)

Lukáš Mik – housle (Janáčkova opera, BCO)

Eva Rohleder – violoncello (Corazon Quartet)

Jana Vondrů – soprán (Dust in the Groove)

Jonáš Kucharský – bicí (Glad To Get Away)

Jako předfilm bude uveden snímek Byl první máj, který vznikl ve stejném roce jako Masarykova univerzita, tedy 1919. Hudbu k této krátké melodramatické hříčce Vtípil složil exkluzivně přímo pro MUNIFESTO a provede ji sólo.

Tomáš Vtípil (1981) vystudoval na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU. Je skladatel, hudebník a performer, kterého nelze postihnout jednoznačnou žánrovou nálepkou. Skládá scénickou i filmovou hudbu – za tu k filmu Pouta byl nominován na Českého lva. Opakovaně spolupracoval např. s Filharmonií Brno či Národním divadlem Brno. Hrál a skládal též v legendární undergroundové skupině DG 307, znám je též jako houslista a zpěvák ve skupině Urband.

Bílý ráj (1924, Karel Lamač, 67 min.)

Bílý ráj je dílem jednoho z nejvýraznějších filmařů počátků československé kinematografie Karla Lamače. Příběh i řemeslné zpracování snímku ukazují poučenost americkou kinematografií. Hlavní hrdinkou je sirota Nina, do jejíhož života zasáhne uprchlý vězeň, který chce naposledy navštívit umírající matku. Film natočený se skromným rozpočtem se dočkal příznivého přijetí u českých i zahraničních diváků. Kromě Karla Lamače se na filmu podílely další dvě významné osobnosti českého filmu – Gustav Machatý a Martin Frič. Národní filmový archiv film rekonstruoval v roce 2016.

Byl první máj (1919, Thea Červenková, 10 min.)Jeden z nejstarších dochovaných filmů průkopnice české filmové režie. Thea Červenková natočila krátkou romantickou komedii podle vlastního námětu a scénáře. Jednoduchá zápletka je založena na snu mladého básníka (v podání pozdějšího režiséra Svatopluka Innemanna), v němž mu jeho snoubenka krátce před svatbou uteče s vypočítavým svůdníkem (ztvárněným oblíbeným lidovým bavičem Josefem Švábem Malostranským).

Filmy představí filmový analytik z Filozofické fakulty MU Radomír D. Kokeš.

Akce se koná v rámci MUNIFESTO – Filmového festivalu k 100. výročí Masarykovy univerzity.

Vstupenky (80 Kč) na www.munifesto.cz nebo na místě ve Scalanterii.

Po projekci následuje afterparty – DJ Floex (DJ set známého průkopníka elektronické hudby v ČR).