Na návštěvě u panenek

Od 4. 5. do 30. 6. /út. – ne. 10 – 16 h./ představíme exkluzivní ukázky historických domečků a pokojíčků pro panenky od 80. let 19. století až po domeček pro Barbie z 90. let 20. století. V České republice ojedinělá kolekce vyniká nejen stářím a originální autenticitou, ale i množstvím propracovaných detailních doplňků, kterými jsou domečky a salónky pro panenky zařízeny. Na výstavě nechybí ani miniaturní kupecké krámky, školní třídy a pro kluky například zmenšené autogaráže nebo koňské stáje. Tři desítky exponátů jsou zapůjčeny ze sbírky manželů Pecháčkových.

Vstupné:

70/60/50/25 Kč

Sleva 20% pro držitele platné jízdenky/kupónu IDS JMK (alespoň 1 mimobrněnská zóna), ZTP + ZTP/P (platí obě osoby)