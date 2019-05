Jan Gebert: Zákulisí dokumentární tvorby

Do zákulisí dokumentární tvorby zasvětí návštěvníky veřejných seminářů Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl, lektoři brněnských workshopů. Během diskuse s Janem Gebertem přiblíží téma hledání a zpracování námětů na dokumentární film, možnosti konstrukce narativu i problematiku práce s protagonistou.

Jan Gebert je filmový dokumentarista a novinář. Absolvoval historii na Univerzitě Karlově, kde pokračoval v doktorandském studiu iberoamerikanistiky. Část studií strávil v zahraničí (Španělsko, Mexiko, USA), jako reportér působil v týdeníku Reflex, později na redaktorské pozici pracoval v Hospodářských novinách. Hra o kámen je jeho filmovým debutem, za nějž mj. získal uznání na jihlavském festivalu. Jeho posledním režijním počinem je dokument Až přijde válka / When the War Comes (2018).