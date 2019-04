Katapult - On tour 2019

Legendární skupina Katapult ve složení Olda Říha, Andy Budka a Ondřej Timpl se po 3 letech opět představí v Rajhradě na open-air koncetu s názvem On tour 2019 "Zlatá kolekce"! Jejich písně – Vojín XY hlásí příchod, Smutná nevěsta, Já nesnídám sám nebo Hlupák váhá, zná snad každý posluchač napříč všemi věkovými kategoriemi.

Katapult za svou dlouhou a úspěšnou historii odehrál přes 7000 koncertů, a dne 21. června 2019 se svou show přijíždí opět do areálu fotbalového hřiště RAFK v Rajhradě! Začátek koncertu je ve 20 hod, vstup do areálu je otevřen od 18hod. Koncert bude probíhat na velkém jevišti 10x8m se speciálními světelnými efekty a skvělým nazvučením, takže se určitě máte na co těšit. Cena vstupenek v předprodeji 300kč, na místě 350Kč.