Úniková hra Útěk z vězení

Na začátku hry budete seznámeni s pravidly hry. Pokud si nebudete vědět rady, můžete využít nápovědy u game mastera, který vás bude celou dobu sledovat a dokáže vám tak pomoci, pokud nebudete vědět jak dál. ...

Máte ještě naději na útěk, když do popravy zbývá pouhá hodina? Můžete sedět a plakat, nebo hledat, jak z této šlamastiky ven ... Ocitnete se v uzavřeném prostoru odkud vás ven dovede vaše intuice a komunikace s ostatními vězni, sami to určitě nezvládnete! Hra je vhodná i pro rodiny s dětmi od 8mi let. Děti musí být vždy v doprovodu minimálně 2 dospělých osob. Nutná rezervace předem.