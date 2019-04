Vložte kočku, support Sekvoye

Poslední květnový večer přivítá Mersey jednu z nejzajímavějších a nejoriginálnějších kapel na české scéně - Vložte kočku. Spolu s nimi vystoupí brněnské electro duo - Sekvoye.

Vložte kočku po předloňském albu Klub Bublinka přichází se studiovou novinkou z tak trochu jiného soudku. Deska DOMESTIK Sounds nese podtitul „Songs from and inspired by the motion picture.“

„Skladby na novou desku v podstatě opisují příběh bytového thrilleru Domestik, který měl premiéru v hlavní soutěži letošního Karlovarského festivalu, a ke kterému jsme složili soundtrack.“ Říká Cyril Kaplan, bubeník kapely, který podstatnou část desky tvořil ve svém domácím studiu This Is Where It Goes Sideways.