21 let kapely Betonovej Bez

27.dubna slavíme 21 let kapely! Přijďte to oslavit s námi do ArtBaru Druhý Pád na Štefánikově v Brně. Zazní písně nové i dlouho neslyšené, dorazí staří členové i nečlenové, na pódiu i pod pódiem to bude vřít a celý večer doprovodí svým slovem To je on. A bude i stínové divadlo!!!