Koncert Obereg

Folk-metalová kapela z jižní Moravy přináší do jinak temné metalové scény české, čistě zpívané příběhy, převážně z dob předkřesťanských... z dob, kdy jsme ještě ctili vlastní předky, sami sobě si vládli a čest a sláva nebyla jen prázdná slova.

Zaposlouchejte se do folkových melodií, podbarvených moderním zvukem elektrických kytar, přeneste své myšlenky o tisíce let zpět a představte si, jak to tu mohlo vypadat, jak lidé žili a co prožívali...

Přijďte nás podpořit na naše živé koncerty.