Zelený čtvrtek - Zelené PIVO na Pivovarské na Mendláku

1 den - 1 zahrada - 1 piknikový koš – 1 nevšední gastronomický zážitek se Zeleným pivem

Život nepočká, proto za námi dorazte s přáteli na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 do Otevřené zahrady na jedinečný odpolední piknik s našim speciálním Zeleným pivem, které se každoročně vaří již čtrnáctý rok. Letos jsme se rozhodli oslavit příchod jara a Velikonoc na Zelený čtvrtek novinkou.

Připravili jsme pro vás gastronomický balíček v podobě piknikového koše, který pro vás speciálně připraví a naplní food bloggerka Děvče u plotny, My k němu přidáme náš Zelený škopek, stylové velikonoční dárky a parádní odpočinkovou zónu, kterou jsme pro vás připravili v Otevřené zahradě v Brně.

Co vstupenka za 299 Kč obsahuje: Vstup pro 2 osoby na dvě hodiny do areálu Otevřená zahrada Pronájem piknikového koše a deky na dvě hodiny Speciální velikonoční menu od Děvče u plotny (sandwich s řepou, cuketou a kozím sýrem + sandwich s jehněčím masem + humus s hráškem a mátou + speciální slané jidášky se škvarkami + šneky s rebarborovou náplní) Dvě speciální Zelená piva Starobrno Velikonoční dárky (starobrněnské nálepky na vajíčka, pomlázku se Starobrno stuhou) Změna programu vyhrazena! Areál bude otevřený od 13:00 do 20:00 hodin. Vstupenky se kupují na předem stanovený čas. • Od 13:00 – 15:00 • Od 15:30 – 17:30 • Od 18:00 – 20:00 Děti do 120 cm v doprovodu rodičů vstup zdarma.