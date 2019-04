O Josefíně včelce a její křehké dušence

Hmyzí roadmovie. Pro všechny, co mají rádi květiny a stromy a taky čisté domy! Poetická groteska o malé včelí královně Josefíně, která se spolu s kudlankou Coco vydává on the road! Cíl je jasný! Hmyzí producent Andy a Země zaslíbená! Délka: 60 min. Hrají: Včelka Josefína, Kudlanka Coco, Pakobylka Justýna, Vanda Kavková a další