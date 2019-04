Adam Mišík koncert

V pátek 22.11.2019 přivítáme poprvé v klubu talentovaného zpěváka a herce Adama Mišíka, syna Vladimíra Mišíka. Jako sedmiletý se poprvé představil ve filmu, když ho Jan Hřebejk obsadil do Krásky v nesnázích. Od té doby hrál ve více než dvou desítkách filmů a seriálů.

Přestože mnohými fanoušky byl objeven díky účasti v první řadě nejsledovanějšího pořadu Tvoje tvář má známý hlas, jeho hudební kariéra započala již dříve. Od roku 2008 zpíval v indie rockové skupině The Colorblinds, s kterou vystupoval např. na festivalech Rock for People, United Islands of Prague či na velkém vzpomínkovém koncertu pro Václava Havla v pražské Lucerně. V roce 2013 vydal svůj sólový debut "Parfém" a stal se objevem roku v anketách Český slavík, Óčko a Evropa 2. Tím začala jeho aktivní koncertní kariéra s vlastní živou kapelou, což zároveň podpořilo rozhodnutí nepokračovat na herecké konzervatoři.

Věnuje se také tanci, což zúročil v zatím poslední deváté řadě StarDance, kde tančil s partnerkou Kateřinou Krakowkovou.