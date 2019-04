Rádi bychom pozvali všechny milovníky elektronické psychedelické hudby na další večírek z produkce Urban Development do klubu Watt. Na taneční scéně se pohybujeme již bez mála dvacet let a za tu dobu jsme posbírali spoustu skvělých tracků a zkušeností.

Máme připraven velmi kyselý výběr ze stylů progressive, psy a acid trance. Tentokrát jsme jako hosta pozvali DJ Pukachu z etablovaného undergroundového uskupení Vosa Sound, které snad ani není třeba představovat. Pukachu zahraje mix stylů bassline, fidget a electro. Atmosféru umocní cyber mandaly našeho kamaráda DJ CIMa, do kterých budeme pumpovat black light ze silných zdrojů. Je na co se těšit, tak si s námi 13.4. přijďte do Wattu aktivně odpočinout. Váš Hal.