Mučicí nástroje středověku - Museum Torture Lednice

V nově otevřeném historickém sklepení, naleznete nevšední expozici mučení a útrpného práva. Rozličných mučicích nástrojů, které používala inkvizice a hrdelní soudy po celém světě. Naleznete zde přes 200 exponátů ze všech koutů světa, z nichž většina jsou dochované originály.

Expozice profiluje útrpné právo a zahrnuje exponáty od doby 500 př. n. letopočtem až do dvacátého století. Expozice obsahuje přes 200 exponátů a nástrojů, které způsobují fyzickou bolest a utrpení. Nástroje pro tahání, trhání, řezání, pálení a bodání. Vše, co může způsobit bolest a co je vykonavatel schopen na člověku provádět a vykonat. Tyto exponáty jsou převážně originály, které byly skutečně používány při tortuře a jsou doplněny dobovými obrázky a vysvětlujícími texty. Sbírka obsahuje exponáty z celé Evropy a ukazuje postupný vývoj, vynalézavost a hrůzy mučení.

Kde nás najdete? Muzeum se nachází v nově zpřístupněné části historického sklepení v Lednici na Moravě, ul. Cihlářská (za hotelem Štork). Zde na ploše 300m2, budou vystaveny další nové exponáty. V těchto prostorách se nachází také historická mučírna. Jedná se o bývalé vinařské sklepení. Pro návštěvníky muzea je zde také připraveno občerstvení, včetně příjemného posezení a pro ty nejmenší z nás je přímo před muzeem veřejné dětské hřiště.