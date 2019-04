BůčFest 2019

BassHill crew ve spolupráci s Městem Bučovice Vás zvou na třetí ročník multižánrového hudebního festivalu BůčFest, který se koná v sobotu 22.6.2019 v areálu výletiště Černčín. Festival startuje úderem 17:00 a končí 05:00 hod. ranní.

Přijďte si poslechnout kvalitní hudbu, dát si něco dobrého k jídlu, pití a hlavně se pobavit ! Akce se koná za každého počasí ! Část z výtěžku věnujeme do útulku ve Velešovicích " Tlapky na Cestě ". Zvěte všechny své přátele, známé i neznámé, ať se nás sejde co nejvíc ! Těšíme se na Vás !

Kapely : ► Barbar Punk / CZ / ( Barbaří hudba / Barbarian music ) ► Break It Down / SK+CZ / ( metal, rap, electronic ) ► BKKNY - Bikkinyshop / CZ / ( rock-crossover ) ► True Reason / SK / ( hardcore ) ► Glitin / CZ / ( rock / metal ) ► Horizont / CZ / ( rock ) ► VorazZ / CZ / ( rock ) Rap : ► Stavo / CZ / ( rap) ► D.O.M. / CZ / ( oldschool, boombap ) Afterparty : ► Smith / CZ / ( hip hop, drum and bass ) ► special guest Odpočinková zóna : ✖ Snowboard Zezula